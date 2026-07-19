Погибшим на Эльбрусе альпинистом оказался 11-летний мальчик

Следственный комитет установил личность альпиниста, погибшего при восхождении на Эльбрус. Им оказался 11-летний мальчик. Второй альпинист, тоже сорвавшийся при восхождении, но выживший,— его отец. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба СУ СКР по Кабардино-Балкарии.

«Во время восхождения на восточную вершину горы сорвались отец и сын 1986 и 2015 годов рождения. Мужчина получил множественные травмы, а его сын в результате падения скончался»,— указано в сообщении.

Об инциденте сообщало региональное МЧС. К месту происшествия направилась группа из 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. По данным Telegram-канала Baza, отец и сын сорвались из-за страховочного троса на восточном склоне Эльбруса. Их протащило вниз около километра.