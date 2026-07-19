Альпинист погиб при срыве на Эльбрусе

На Эльбрусе два альпиниста сорвались во время восхождения. Один из них погиб, второй получил травмы, сообщила в Мах пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Обстоятельства срыва пока не уточняются. К месту происшествия направилась группа спасателей. Для проведения поисково-спасательных работ задействованы 12 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

По данным Telegram-канала «Baza», альпинисты — отец и сын, а инцидент произошел на восточном склоне Эльбруса, в районе Ачкерьякольского лавового потока. После срыва альпинистов протащило вниз около километра. Как пишет «Baza», альпинисты сорвались из-за страховочного троса. По предварительным данным, это произошло на высоте около 4,2–4,6 тыс. м.