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Начался финальный матч ЧМ-2026 Испании и Аргентины

На чемпионате мира по футболу начался финальный матч Испании и Аргентины. Встреча проходит на MetLife Stadium в Ист-Ратерфорде (США).

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Ламин Ямаль и Лионель Месси

Ламин Ямаль и Лионель Месси

Фото: Lee Smith / Reuters

Фото: Mike Segar / Reuters

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Ламин Ямаль и Лионель Месси

Фото: Lee Smith / Reuters

Фото: Mike Segar / Reuters

В стартовую команду Испании вошли Унаи Симон (вратарь), Педро Порро, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья (защитники), Фабиан Руис, Алекс Баэна, Родри (полузащитники), Дани Ольмо, Ламин Ямаль, Микель Ойарсабаль (нападающие).

На поле от команды Аргентины выйдут Эмилиано Мартинес (вратарь), Николас Тальяфико, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Гонсало Монтьель (защитники), Родриго Де Поль, Энцо Фернандес, Алексис Мак Аллистер, Николас Гонсалес (полузащитники), Лионель Месси, Хулиан Альварес (нападающие).

Подробнее — в трансляции «Ъ».

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