В Череповце может появиться улица Сталина
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов допустил возможность переименования одной из улиц Череповца в честь Иосифа Сталина. Идею он озвучил на церемонии открытия монумента Сталину и академику Ивану Бардину, пишет издание «Местный Меридиан 35».
По словам главы региона, предложение он услышал от горожан
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По словам главы региона, предложение он услышал от горожан.
«Только что услышал фразу: надо сделать улицу Сталина. Я услышал! Будем заниматься, наказ получен!»,— отреагировал губернатор Филимонов. Инициатива уже принята как поручение.
Ранее в Вологодской области уже появлялись инициативы по увековечению памяти Сталина. О сроках и конкретных адресах не сообщается. Вопрос будет вынесен на общественные слушания.