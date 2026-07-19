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В Череповце может появиться улица Сталина

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов допустил возможность переименования одной из улиц Череповца в честь Иосифа Сталина. Идею он озвучил на церемонии открытия монумента Сталину и академику Ивану Бардину, пишет издание «Местный Меридиан 35».

По словам главы региона, предложение он услышал от горожан

По словам главы региона, предложение он услышал от горожан

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы региона, предложение он услышал от горожан

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы региона, предложение он услышал от горожан.

«Только что услышал фразу: надо сделать улицу Сталина. Я услышал! Будем заниматься, наказ получен!»,— отреагировал губернатор Филимонов. Инициатива уже принята как поручение.

Ранее в Вологодской области уже появлялись инициативы по увековечению памяти Сталина. О сроках и конкретных адресах не сообщается. Вопрос будет вынесен на общественные слушания.

Карина Дроздецкая

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