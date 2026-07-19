На Дону металлургические заводы сократили отгрузку продукции на 23%

За пять месяцев 2026 года объем отгруженной продукции металлургическими предприятиями Ростовской области составил 38,5 млрд руб. Это почти на 23% меньше показателя января-мая 2025 года, следует из данных Ростовстата.

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В январе-мае прошлого года металлургические предприятия отгрузили товар на 49,9 млрд руб.

По данным Ростовстата, в 2026 году объем отгруженного металлургическими заводами составляет более 6% от совокупного объема отгруженной продукции предприятиями обрабатывающих производств области. Отмечается, что Ростовская область сохраняет лидирующие позиции по объемам производства стальных труб среди субъектов Южного федерального округа.

В первом квартале 2026 года крупные и средние металлургические предприятия вложили 85,1 млрд руб. в модернизацию оборудования и совершенствование технологических процессов. Это существенно больше, чем за аналогичный период 2025 года (961,9 млн руб.)

Количество занятых в отрасли работников в регионе сократилось с 12,9 тыс. до 12,3 тыс. специалистов.

Кристина Федичкина