Контейнерные перевозки переходят к цифровизации по новым стандартам

Цифровая трансформация логистики в России выходит на новый уровень — на заседании Ассоциации морских торговых портов (АСОП) участники детально обсудили серию из пяти утвержденных национальных стандартов, которые должны стать фундаментом интеграции цифровых портов, объектов терминальной инфраструктуры и контейнерных перевозок в единое информационное пространство транспортного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые ГОСТы помогут перейти от разрозненных автоматизированных систем к использованию единых транспортно-технологических схем

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Новые ГОСТы помогут перейти от разрозненных автоматизированных систем к использованию единых транспортно-технологических схем

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Базовые стандарты

Основной темой обсуждения стала выработка совместных подходов и решений практического внедрения пяти новых национальных стандартов в производственную деятельность и логистические цепочки.

Председатель комитета по коммерческим и правовым вопросам Ассоциации морских торговых портов Павел Поляков отметил, что большинство внутрипортовых терминалов и объектов транспортно-логистической инфраструктуры сегодня использует широкий спектр цифровых решений, таких как системы электронного документооборота, управления производственными операциями, контроля доступа, взаимодействия с государственными информационными системами и управления технологическим оборудованием, при этом полноценная цифровая трансформация становится возможной только при объединении всех процессов, ресурсов и участников в едином информационном пространстве.

«Созданные стандарты важны не только для разработчиков ПО, но и для стивидорных компаний, проектировщиков, инвесторов — всех участников транспортной отрасли. Важно рассматривать новые ГОСТы не только как базовые нормативные документы, но и как шаг к общей цифровой архитектуре портовой и транспортно-логистической отраслей»,— заявил он.

Генеральный директор компании — разработчика национальных стандартов ООО «Транспортные системы» Кирилл Тюленев рассказал, что процесс разработки ГОСТ Р начался в 2024 году в рамках государственного плана создания и развития нормативно-технической базы Национальной цифровой транспортно-логистической платформы (НЦТЛП) «ГосЛог». Первыми результатами ООО «Транспортные системы» стали пять национальных стандартов, которые были утверждены Росстандартом в течение первого полугодия 2026 года.

Единые правила

Создание серии из пяти ГОСТов определяет переход от фрагментарной автоматизации к внедрению целостных транспортно-технологических схем, включающих цифровые порты и логистические терминалы, а также участки наземной перевозки.

Так, ГОСТ Р 72552–2026 вводит в действие единые принципы проектирования транспортно-технологических схем (ТТС) мультимодальных контейнерных перевозок с применением водного, железнодорожного и автомобильного транспорта, интеграция которых обеспечивается цифровым портом.

ГОСТ Р 72553–2026 формализует подходы организации работы линейных мультимодальных сервисов (ЛМС) при оптимальном соотношении качества, безопасности, надежности, устойчивости, стоимости и сроков выполнения ТТС контейнерных перевозок.

ГОСТ Р 72554–2026 определяет механизм транспортно-технологического баланса линейных мультимодальных сервисов (ТТБ ЛМС), предусматривающего выбор предпочтительных схем контейнерных перевозок для краткосрочного перераспределения грузопотоков в сети маршрутов международных транспортных коридоров, проходящих через морские порты РФ.

Разработчик стандартов Кирилл Тюленев также подчеркнул роль цифрового порта как ключевого интеграционного звена в транспортно-технологической схеме международной перевозки, который объединяет участки линейного судоходства и наземного транспортирования.

В связи с этим для сопровождения цифровой трансформации наиболее востребованных схем международных перевозок полного цикла, внедряемых в информационное пространство НЦТЛП, «Транспортными системами» были разработаны также следующие два национальных стандарта.

ГОСТ Р 72570–2026 «Водный транспорт. Цифровой порт. Системы управления. Основные положения» рассматривает порт как единую интегрированную систему, вводит классификацию уровней зрелости систем управления цифровым портом, требования сопряжения с внешними платформенными решениями, в частности, функциональными подсистемами НЦТЛП «ГосЛог». Новый стандарт определяет требования к синхронизации стратегического, тактического и оперативного управления в части операционных систем, контролирующих деятельность причального фронта, складов, грузового фронта обработки железнодорожного и автомобильного транспорта.

ГОСТ Р 72571–2026 «Водный транспорт. Терминальная операционная система управления грузовыми терминалами порта. Основные положения» устанавливает требования к структуре и функционалу терминальной операционной системы (TOS), включая подсистемы планирования, регулирования, управления информацией порта.

Новый ГОСТ Р закрепляет принципы, при которых планирование становится формализованным алгоритмическим процессом. Согласно положениям стандарта подсистема сменно-суточного планирования выполняет функцию организации работы перегрузочного комплекса: собирает, анализирует и обрабатывает информацию о судах, железнодорожных составах, автотранспорте, технологических операциях, грузопотоках, их характеристиках и статусах; определяет расстановку транспортных средств по фронтам грузовой обработки; координирует агентское обслуживание судов на причалах перегрузочного комплекса; обеспечивает взаимодействие с контрольно-надзорными органами; управляет данными об исполнителях для формирования производственных единиц цифрового порта.

Таким образом, интегрированное планирование становится базовым функционалом TOS, которая выстраивает оптимальное расписание работы всего перегрузочного комплекса, гармонизирует деятельность цифрового порта, участков морских и наземных перевозок, обеспечивает интеграцию с функциональными подсистемами НЦТЛП и других цифровых транспортно-логистических платформ.

Руководитель направления по взаимодействию с госучреждениями компании «Солво» Ирина Карелина отметила, что терминальная операционная система сегодня распространяется за рамки автоматизации отдельных операций и в условиях перехода к цифровым портам становится одним из ключевых инструментов управления данными, технологическими процессами и участниками логистической цепочки.

По ее словам, современная TOS позволяет не только управлять операциями терминала, но и усиливать цифровой контур для контроля грузопотоков, формирования событийной и статусной модели данных, взаимодействия с внешними информационными системами, повышения прозрачности операций и поддержки управленческих решений. Выбор в пользу технологически зрелой системы, наиболее полно отвечающей требованиям утвержденного национального стандарта, обеспечит терминальному комплексу надежный фундамент для дальнейшего развития.

Будущее цифрового паспорта перевозки

Участники заседания отметили масштаб проделанной работы и ее значение для интеграции мультимодальных перевозок на основе цифровых портов и терминалов в едином информационном пространстве НЦТЛП «ГосЛог».

Руководитель проектного офиса НЦТЛП Дмитрий Ялов подтвердил готовность к дальнейшему взаимодействию с АСОП, а также поблагодарил команду Кирилла Тюленева за проделанную работу по созданию первых национальных стандартов для нормативно-технической базы НЦТЛП.

В своем выступлении он подчеркнул, что разработка стандартов необходима для повышения прозрачности глобальных цепочек поставок, интеграции различных сегментов транспортной отрасли, дальнейшего формирования цифрового паспорта перевозки НЦТЛП. Он отметил, что сотрудничество между отраслевым сообществом, государственными органами и профильными организациями определит ключевые области, где стандарты станут обязательной основой для внедрения цифровых платформенных решений уже в ближайшее время.

Заместитель директора департамента цифрового развития Минтранса России Иван Круглый обратил внимание на важность создания единого понятийного аппарата в сфере транспортно-логистической деятельности. Он заключил, что базовую роль источника понятийного аппарата играет серия из пяти национальных стандартов, рассмотренных в ходе заседания, и рекомендовал в процессе интеграции информационных систем с НЦТЛП «ГосЛог» ориентироваться на них.

Следующим этапом станет работа по практическому применению пяти рассмотренных стандартов для формирования цифрового паспорта перевозки, подсистем прослеживаемости, мониторинга грузов, расчета и оценки вариантов перевозки НЦТЛП «ГосЛог».

Александр Крылов