Подросток напал с ножом на полицейского после переписки с мошенниками

В Ленинградской области расследуют уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов после нападения подростка на полицейского. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

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Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Полицейский выжил

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, 15 июля в Никольском несовершеннолетний, не достигший возраста уголовной ответственности, возле здания ОМВД по Тосненскому району ударил сотрудника полиции ножом в верхнюю часть туловища. Угрозы жизни и здоровью полицейского нет.

Подростка задержали и поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Во время допроса он рассказал, что незадолго до нападения вступил в переписку с неизвестным в одном из приложений и действовал по его указаниям.

Следователи устанавливают обстоятельства происшедшего, а также лиц, которые могли вовлечь несовершеннолетнего в противоправную деятельность.

Карина Дроздецкая