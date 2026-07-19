На Дону средний размер потребкредита превысил 152 тыс. рублей

В июне средний размер потребительских кредитов, выданных в Ростовской области, составил 152,7 тыс. руб. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Показатель вырос на 6,3% — в мае средний размер выданных в регионе потребительских кредитов составил 143,7 тыс. руб. При этом количество выданных кредитов сократилось на 9%. Так, в мае на Дону выдали 61,4 тыс. кредитов, а в июне только 55,9 тыс. кредитов.

Как сказано в сообщении НБКИ, банки, опасаясь просрочек платежей, по-прежнему сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан.

Мария Иванова