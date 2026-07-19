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Площадь тления на мусорном полигоне в Шахтах составляет 200 квадратных метров

В городе Шахты Ростовской области продолжают тушить мусорный полигон. Площадь очагов тления сокращена до 200 кв.м. Об этом сообщила в своих соцсетях министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Фото: пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области

Фото: пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области

«Открытое горение отсутствует, задымление пока сохраняется. В непрерывном режиме производится послойная пересыпка инертным грунтом»,— написала госпожа Пшеничная.

На объекте работают десять человек и десять единиц техники.

Мария Иванова

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