Площадь тления на мусорном полигоне в Шахтах составляет 200 квадратных метров

В городе Шахты Ростовской области продолжают тушить мусорный полигон. Площадь очагов тления сокращена до 200 кв.м. Об этом сообщила в своих соцсетях министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области Фото: пресс-служба министерства ЖКХ Ростовской области

«Открытое горение отсутствует, задымление пока сохраняется. В непрерывном режиме производится послойная пересыпка инертным грунтом»,— написала госпожа Пшеничная.

На объекте работают десять человек и десять единиц техники.

Мария Иванова