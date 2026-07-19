В Петербурге задержали пособницу мошенников, обкрадывавших квартиры под видом обысков

В Петербурге полицейские задержали 17-летнюю девушку, подозреваемую в участии в мошеннической схеме, жертвой которой стала жительница Красносельского района. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, 17 июля в правоохранительные органы обратилась 44-летняя женщина. Она рассказала, что накануне неизвестные связались с ее 18-летним сыном и под предлогом проведения обыска убедили оставить ключи от квартиры в кустах у подъезда, а затем открыть дверь жилья, где проживает его мать.

После этого злоумышленники проникли в две квартиры и похитили ювелирные украшения и деньги. Общий ущерб составил около 6,8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). На следующий день на улице Бабушкина сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнюю предполагаемую пособницу телефонных мошенников. Часть похищенного имущества удалось изъять.

Девушке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция устанавливает остальных участников преступной схемы.

Карина Дроздецкая