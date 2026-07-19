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Доля отказов в автокредитах на Дону превысила 73%

В июне 2026 года доля отказов по заявкам на автокредиты в Ростовской области составила 73,2%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Показатель июня больше показателя предыдущего месяца на 0,8 процентного пункта (в мае 2026 года он составлял 72,4%).

Как отмечают в НБКИ, до июня 2026 года доля отказов по заявкам на автокредиты сокращалась несколько месяцев подряд, однако она по-прежнему остается на довольно высоком уровне. В бюро считают, что банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков для снижения рисков просрочек в дальнейшем.

Мария Иванова

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