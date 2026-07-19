В Краснодаре 19 июля топливо отпускают 60 заправок

В Краснодаре по состоянию на утро воскресенья работает 60 автозаправочных станций (АЗС). Об этом сообщает МЦУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По имеющейся информации, бензин марки АИ-92 доступен на 43 заправках, АИ-95 — на 35, АИ-100 — на 8. Дизельное топливо реализуется на 55 станциях.

В числе работающих объектов — сети «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, а также «Татнефть», «СитиОйл», «Atan», «Ирбис», PNB, «ОПТИ», «ЮНК», «Партнер» и Petrol. Топливо отпускается на заправках по следующим адресам: Селезнева, Московская, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Бородинская, Кубанская Набережная, Тургенева, Проспект Чекистов, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Российская, Западный обход, Ставропольская, Мачуги, Крупской, Красных Партизан, Ейское шоссе, Уральская, Лизы Чайкиной, трасса Краснодар-Кропоткин, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Евдокии Сокол, Суворова, Ялтинская, Дальняя, Бабушкина, Пластунская, Сормовская, хутор Ленина, Степана Разина, Монтажников, Шевченко, 70-летия Октября.

На части АЗС по решению операторов введены ограничения: топливо отпускается исключительно в баки транспортных средств.

Временно приостановили работу 43 заправочные станции. Еще 11 объектов закрыты на проведение ремонтных работ или ребрендинг.

Оперативная информация о работе АЗС будет уточняться в течение дня.

Наталья Решетняк