В Ростове задержаны подозреваемые в стрельбе у ресторана

Полицейские в Ростове задержали двух 32-летних мужчин, начавших стрельбу из травматического оружия после конфликта в ресторане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В центре Ростова в одном из ресторанов произошла ссора между двумя посетителями. Они вышли на улицу, там словесная перепалка переросла в драку с применением травматического оружия. Один из дебоширов скрылся с места происшествия на автомобиле, но был задержан сотрудниками полиции. Оба участника конфликта являются жителями Ростовской области.

На месте происшествия полицейские изъяли травматический пистолет. Сейчас они опрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Мария Иванова