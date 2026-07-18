Из-за поломки поезда под Гатчиной задерживаются пять электричек

Пригородный поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Лугу, остановился на перегоне Гатчина-Варшавская — Сиверская из-за технической неисправности. Инцидент привел к задержкам еще пяти электричек, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Неисправная электричка в Ленобласти задержала движение пяти пригородных поездов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Неисправная электричка в Ленобласти задержала движение пяти пригородных поездов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Речь идет об электропоезде № 6119, который был остановлен утром 18 июля. Пассажиров, высаженных на платформе Карташевская, пересадили в скоростной поезд «Ласточка» № 7453.

По данным ОЖД, из-за произошедшего с опозданием следуют пять пригородных поездов. Время задержки составляет от 21 минуты до одного часа.

В компании отметили, что железнодорожники принимают меры, чтобы как можно быстрее восстановить график движения.

Матвей Николаев