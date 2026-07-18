ЦБ: в июне цены в Ростовской области выросли на 1,03%

Цены в Ростовской области в июне 2026 года выросли на 1,03% к предыдущему месяцу, а годовая инфляция ускорилась до 5,88%, хотя и осталась ниже общероссийского показателя(6,02%). Об этом сообщается в материалах по инфляции, опубликованных Банком России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

В докладе говорится, что за месяц стоимость услуг и непродовольственных товаров выросла заметно, а продуктов питания – менее ощутимо. При этом годовой прирост цен на услуги был существенно выше, чем по потребительской корзине в целом, а на продовольственные и непродовольственные товары – ниже.

После коррекции с учетом сезонного фактора видно, что цены в июне выросли после снижения в мае. В основном, это произошло из-за сокращения предложения отдельных продовольственных и непродовольственных товаров, некоторого ослабления рубля, а также увеличения затрат производителей и поставщиков товаров и услуг.

В целом по России, годовая инфляция в июне ускорилась до 6,02%. На показатель повлияло ускорение текущего роста цен из-за разовых факторов. За июнь значительно подорожали бензин и дизельное топливо, отдельные продукты, а также увеличились тарифы на связь.

Михаил Волкодав