В Вологодской области повысили лимит продажи топлива на АЗС «Лукойл»

Компания «Лукойл» увеличила лимит отпуска топлива на автозаправочных станциях в Вологодской области с 30 до 40 литров на одного покупателя. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лимит отпуска бензина на АЗС «Лукойла» в Вологодской области вырос до 40 литров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Лимит отпуска бензина на АЗС «Лукойла» в Вологодской области вырос до 40 литров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам главы области, решение принято после взаимодействия с руководством компании, которой принадлежит около 90% автозаправочных станций в регионе.

Георгий Филимонов поблагодарил «Лукойл» за оперативную реакцию и отметил, что увеличение лимита позволит продолжить работу по стабилизации топливного обеспечения Вологодской области.

Матвей Николаев