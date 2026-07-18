В Вологодской области повысили лимит продажи топлива на АЗС «Лукойл»
Компания «Лукойл» увеличила лимит отпуска топлива на автозаправочных станциях в Вологодской области с 30 до 40 литров на одного покупателя. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.
Лимит отпуска бензина на АЗС «Лукойла» в Вологодской области вырос до 40 литров
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По словам главы области, решение принято после взаимодействия с руководством компании, которой принадлежит около 90% автозаправочных станций в регионе.
Георгий Филимонов поблагодарил «Лукойл» за оперативную реакцию и отметил, что увеличение лимита позволит продолжить работу по стабилизации топливного обеспечения Вологодской области.