СКР расследует гибель мужчины и женщины при пожаре в Тихвине

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело после гибели двух человек при пожаре в квартире в Тихвине. Об этом 18 июля сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После гибели двух человек на пожаре в Тихвине возбуждено уголовное дело

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ После гибели двух человек на пожаре в Тихвине возбуждено уголовное дело

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

По предварительным данным, после ликвидации пожара в квартире одного из домов в 4-м микрорайоне Тихвина были обнаружены тела 43-летнего мужчины и 47-летней женщины. Предположительно, причиной их смерти стало отравление угарным газом.

На месте происшествия работали сотрудники Следственного комитета, полиции и МЧС. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и допрашивают очевидцев.

Матвей Николаев