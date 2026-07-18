Смертельное ДТП с грузовиком произошло в Лужском районе Ленобласти

В Лужском районе Ленинградской области водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с грузовиком. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пишет «Фонтанка».

По предварительным данным, ДТП произошло днем 17 июля на 11-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков. Как установили полицейские, 47-летний водитель грузовика Volvo с полуприцепом при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Audi 80, двигавшемуся во встречном направлении.

После столкновения легковой автомобиль загорелся. В ГКУ «Леноблпожспас» сообщили, что огонь полностью уничтожил все сгораемые элементы машины.

За рулем Audi находился 54-летний мужчина. Он получил тяжелые травмы и скончался в автомобиле скорой помощи по пути в больницу.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Матвей Николаев