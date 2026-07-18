Ярославский губернатор обсудил с министром транспорта РФ развитие ж/д-сообщения

Министр транспорта России Андрей Никитин и губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудили в Москве планы по улучшению железнодорожного сообщения региона. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Работаем сразу по нескольким направлениям: как увеличить количество поездов, запустить двухэтажные составы, добавить вагонов на самых востребованных маршрутах и сократить время в пути между Ярославлем и Москвой. Все эти задачи решаем совместно с федеральным правительством, РЖД и правительством Москвы»,— прокомментировал губернатор.

Михаил Евраев сообщил, что результаты этой работы уже есть. Так, с 17 июля между Москвой и Ярославлем запущен дополнительный поезд с остановками в Ростове Великом и Сергиевом Посаде. С 1 августа по выходным дням и праздникам начнут курсировать скоростные «Ласточки» на маршруте Москва — Рыбинск с остановкой в Ярославле. Губернатор дополнил, что ярославское направление стало одним из приоритетных в развитии Центрального транспортного узла.

«Последовательно работаем над тем, чтобы железнодорожное сообщение становилось удобнее, быстрее и доступнее для жителей и гостей Ярославской области»,— сказал Михаил Евраев.

Алла Чижова