На КАД у Московского шоссе почти на месяц перекроют часть полос
На внутреннем кольце КАД в районе развязки с Московским шоссе почти на месяц изменится схема движения. С 23 июля по 25 августа на участке будут поэтапно перекрывать полосы из-за ремонта деформационных швов, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
На внутреннем кольце КАД ограничат движение из-за замены деформационных швов
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Работы пройдут на 65-м километре внутреннего кольца КАД и будут вестись круглосуточно в три смены.
С 23 июля по 9 августа для движения закроют полосу безопасности, переходно-скоростную, а также первую и вторую полосы. Затем, с 10 по 25 августа, ограничения распространятся на третью и четвертую полосы.
Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов и соблюдать требования временной схемы организации дорожного движения.