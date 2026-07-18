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На КАД у Московского шоссе почти на месяц перекроют часть полос

На внутреннем кольце КАД в районе развязки с Московским шоссе почти на месяц изменится схема движения. С 23 июля по 25 августа на участке будут поэтапно перекрывать полосы из-за ремонта деформационных швов, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На внутреннем кольце КАД ограничат движение из-за замены деформационных швов

На внутреннем кольце КАД ограничат движение из-за замены деформационных швов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На внутреннем кольце КАД ограничат движение из-за замены деформационных швов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Работы пройдут на 65-м километре внутреннего кольца КАД и будут вестись круглосуточно в три смены.

С 23 июля по 9 августа для движения закроют полосу безопасности, переходно-скоростную, а также первую и вторую полосы. Затем, с 10 по 25 августа, ограничения распространятся на третью и четвертую полосы.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов и соблюдать требования временной схемы организации дорожного движения.

Матвей Николаев

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