Пожар в Лесколово уничтожил жилой дом и припаркованный автомобиль

В Ленинградской области за ночь произошли два пожара, один из которых полностью уничтожил жилой дом во Всеволожском районе. Об этом сообщили в ГКУ «Леноблпожспас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти за ночь произошли два пожара с эвакуацией жильцов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Ленобласти за ночь произошли два пожара с эвакуацией жильцов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Около полуночи 18 июля пожар вспыхнул на улице Фабричной в деревне Лесколово. Огонь полностью уничтожил двухэтажный жилой дом площадью 100 квадратных метров, а также припаркованный рядом автомобиль Volkswagen.

Из горящего здания эвакуировали двух человек. Один из них получил травмы и был госпитализирован. Пожар ликвидировали подразделения Леноблпожспаса и областного пожарно-спасательного гарнизона.

Еще одно возгорание произошло вечером 17 июля в Приморске. В пятиэтажном доме на Выборгском шоссе загорелся балкон двухкомнатной квартиры. Площадь пожара составила один квадратный метр.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 20 человек, включая двоих детей. Причины обоих пожаров устанавливают сотрудники Госпожнадзора.

Матвей Николаев