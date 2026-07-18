На Дону увеличат количество мест в колледжах после сдачи двух ОГЭ

В 2027 году в Ростовской области выпускники девятых классов смогут поступать в колледжи, сдав лишь два основных госэкзамена, а не четыре, как раньше. Об этом в ходе пресс конференции в «ТАСС Юг» заявила министр образования региона Виктория Чернышова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

На данный момент в проекте участвуют около тысячи девятиклассников. Приемная кампания продолжается, и, по словам Чернышовой, школьники активно подают документы в учебные заведения, готовые их принять. Министр выразила уверенность в результативности эксперимента и подчеркнула, что в следующем году его масштабы заметно вырастут. Сейчас прием абитуриентов ведут 21 колледж и техникум Ростовской области.

Для участия в проекте выпускникам достаточно успешно сдать экзамены по русскому языку и математике. На основании этих результатов они могут претендовать на места по ряду профессий и специальностей среднего профессионального образования, включенных в эксперимент.

По наблюдениям министра, спрос на среднее профессиональное образование среди школьников остается высоким. Согласно предварительным оценкам, в 2026 году около 68 % выпускников девятых классов намерены поступить в колледжи и техникумы. Всего в регионе девятый класс окончили примерно 46 тыс. школьников. При этом в госучреждениях СПО доступно более 23 тыс. бюджетных мест. Также абитуриенты вправе выбирать частные колледжи или платные программы в государственных учебных заведениях.

Среди наиболее популярных направлений подготовки по прежнему лидируют машиностроение, сельское хозяйство, информационные технологии и электроника.

Наталья Белоштейн