После отмены ограничений в Пулково задерживаются 11 рейсов

В аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и отправку воздушных судов, введенные утром 18 июля. Об этом сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Пулково вернулся к штатной работе после утренних ограничений

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Аэропорт Пулково вернулся к штатной работе после утренних ограничений

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Особый режим работы действовал с начала шестого утра. В этот период самолеты принимались и отправлялись только по согласованию с соответствующими службами. Ограничения были отменены в 9:40.

Несмотря на восстановление штатной работы аэропорта, в расписании сохраняются изменения. По данным электронного табло Пулково, на вылет задержаны 11 рейсов, в том числе в Анталью, Астрахань, Калининград, Магнитогорск и другие города.

Пассажирам рекомендуют уточнять актуальное время отправления рейсов перед поездкой в аэропорт.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Ленобласти объявлена повторная воздушная опасность, сбили шесть вражеских БПЛА.

Матвей Николаев