В Петербурге зафиксированы массовые проблемы с доступом в интернет

Жители Санкт-Петербурга утром 18 июля начали массово сообщать о сбоях в работе интернета. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербуржцы массово жалуются на сбои в работе интернета утром 18 июля

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Петербуржцы массово жалуются на сбои в работе интернета утром 18 июля

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации сервиса, количество жалоб продолжает расти. Только за последний час пользователи оставили более 100 сообщений о проблемах с мобильным и домашним интернетом.

Горожане сообщают о недоступности мобильных приложений, игровых и банковских сервисов, а также перебоях в работе телевидения. При этом сайты, входящие в так называемый «белый список», продолжают открываться.

За последние сутки сервис зафиксировал около 1,2 тыс. обращений от пользователей из Петербурга. Сообщения о сбоях поступают из разных районов города, включая Московский и Калининский. По данным DownDetector, общий уровень сбоев достиг 77%.

Матвей Николаев