Главные новости к утру 18 июля

Семь человек погибли, еще 24 пострадали при попадании беспилотников в распределительный центр Wildberries в Тамбовской области.

Во Владимире беспилотник попал в квартиру многоквартирного дома.

В Ставрополье около 40 отдыхающих обратились к врачам с признаками отравления.

При ударах США по Ирану погибли три человека, еще восемь пострадали.

Венесуэла получила доступ к своим активам в Международном валютном фонде на сумму $346 млн для восстановления страны после землетрясения.