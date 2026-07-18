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Главные новости к утру 18 июля

Семь человек погибли, еще 24 пострадали при попадании беспилотников в распределительный центр Wildberries в Тамбовской области.

Во Владимире беспилотник попал в квартиру многоквартирного дома.

В Ставрополье около 40 отдыхающих обратились к врачам с признаками отравления.

При ударах США по Ирану погибли три человека, еще восемь пострадали.

Венесуэла получила доступ к своим активам в Международном валютном фонде на сумму $346 млн для восстановления страны после землетрясения.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Удары беспилотников по российской территории, включая тамбовский распределительный центр и многоквартирный дом во Владимире, происходят на фоне общей эскалации с использованием БПЛА. Ранее также сообщалось о падении обломков беспилотников в Ингушетии, в результате чего пострадали женщина и трое детей (июль 2025 года), а также о возгорании резервуара с нефтепродуктами на Кубани из-за обломков такого аппарата (февраль 2026 года). Это указывает на продолжающуюся активность и расширение географии применения беспилотников.

Ситуация с атаками беспилотников происходит на фоне укрепления отношений России, Ирана, Китая и КНДР, что вызывает обеспокоенность США и их союзников. Вашингтон считает, что эти страны стремятся «бросить вызов американскому доминированию», несмотря на действующие против них санкции. В феврале 2024 года зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия существенно наладила производство беспилотников разных уровней, что также отражает общее повышение значимости БПЛА.

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