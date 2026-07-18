Во Владимире беспилотник ударил по многоквартирному дому

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инциденты с беспилотниками, приводящие к повреждениям жилых домов и пожарам, происходят и в других регионах России. Например, в Белгороде и Румынии дроны также врезались в многоквартирные дома, вызывая возгорания и причиняя ущерб. В октябре 2024 года в Белгороде СКР расследовал атаку беспилотника по многоквартирному дому. В мае 2026 года во Владимирской области после ударов БПЛА также возник пожар на инфраструктурном объекте. В Волгограде в ноябре 2025 года после налета беспилотников были повреждены фасады и остекление четырех многоквартирных домов, а пожар в одной из многоэтажек был потушен. В Воронеже в июле 2025 года ранения получили 22 гражданских лица. В этом городе фрагменты сбитого беспилотника попали в многоэтажный дом в ночь на 17 июля, пострадали трое несовершеннолетних и один взрослый.