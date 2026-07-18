Семь человек погибли при попадании БПЛА логистический центр в Тамбовской области

Составлено ИИ-Ассистентъ

Тамбовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. В разные периоды над ней сбивалось от одного до десяти и более БПЛА за ночь. Эти атаки приводили к различным последствиям: были повреждены жилые дома, подстанции, нефтебазы и предприятия, в том числе пороховой завод в Котовске. Местные власти сообщали о пострадавших среди жителей, у многих из которых фиксировались порезы от разбитых стекол или повышение давления.

В ряде случаев вводились режимы чрезвычайной ситуации и воздушной опасности, а также проводились эвакуации, хотя часто они не требовались. В январе 2025 года в Котовске уже была атака БПЛА на два многоквартирных дома, в результате чего пострадали семь человек и были повреждены здания. Власти региона оказывают помощь пострадавшим и восстанавливают поврежденные объекты.