Три человека погибли и восемь пострадали при атаке США на Иран

США нанесли удары по территории провинции Хормозган на юге Ирана. Погибли три человека, еще восемь ранены, передает AFP.

Иранские СМИ пишут, что взрывы прозвучали в южной и центральной частях страны — в городах Бендер-Аббас, Ахваз, Сирик, Йезд. В ответ, как утверждают власти Ирана, нанесены удары по американским военным базам в Ираке, Бахрейне и Кувейте.

Президент США Дональд Трамп 17 июля заявил, что Соединенные Штаты «одерживают очень крупную победу в Иране» и в ближайшее время начнут получать выгоду от конфликта. Власти Ирана пригрозили возобновить «полномасштабные наступательные операции», если американские удары по Ирану будут продолжаться еще два-три дня.