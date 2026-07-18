Три человека погибли и восемь пострадали при атаке США на Иран
США нанесли удары по территории провинции Хормозган на юге Ирана. Погибли три человека, еще восемь ранены, передает AFP.
Иранские СМИ пишут, что взрывы прозвучали в южной и центральной частях страны — в городах Бендер-Аббас, Ахваз, Сирик, Йезд. В ответ, как утверждают власти Ирана, нанесены удары по американским военным базам в Ираке, Бахрейне и Кувейте.
Президент США Дональд Трамп 17 июля заявил, что Соединенные Штаты «одерживают очень крупную победу в Иране» и в ближайшее время начнут получать выгоду от конфликта. Власти Ирана пригрозили возобновить «полномасштабные наступательные операции», если американские удары по Ирану будут продолжаться еще два-три дня.
Эскалация между США и Ираном обострилась 8 июля, когда Центральное командование ВС США нанесло новую серию ударов по Ирану, впервые с 8 апреля атаковав железнодорожные пути и расширив географию целей. Эти удары были ответом на обстрел Корпусом стражей исламской революции (КСИР) нескольких коммерческих танкеров в Ормузском проливе. В ответ Иран атаковал американские военные объекты в Кувейте и Бахрейне, а также используемые США объекты в Иордании, что привело к приостановке «режима тишины», действовавшего с апреля. До этого, 28 февраля, США и Израиль начали крупномасштабную военную операцию против Ирана, целью которой было «устранение непосредственных угроз» со стороны Тегерана, включая уничтожение иранского флота и ракетной промышленности. Тогда удары наносились с моря и с воздуха по семи городам, включая Тегеран и Исфахан. А по данным на 3 марта того же года, Вооруженные силы США уничтожили командно-контрольные пункты КСИР, а также иранские средства ПВО, пусковые установки ракет и беспилотников, и военные аэродромы. В ответ на это, Исламская Республика атаковала Израиль и американские базы в Персидском заливе. В тот период погибло 555 человек в Иране.