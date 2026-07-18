В Ставрополье около 40 отдыхающих обратились к врачам с признаками отравления

Прокуратура Ставропольского края начала проверку после того, как отдыхающие в Новоселицком округе обратились к врачам с признаками отравления. В правоохранительных органах сообщили «Интерфаксу», что за медпомощью обратились около 40 постояльцев гостиничного комплекса.

«В средствах массовой информации опубликованы сообщения об отравлении граждан на одной из баз отдыха на водохранилище Волчьи Ворота возле села Новоселицкого»,— указано в сообщении прокуратуры.

Как уточняет «Интерфакс», гостиничный комплекс приостановил прием гостей. О каком именно гостиничном комплексе идет речь, агентство не указало.