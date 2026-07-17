«Ростов» подписал нападающего «Краснодара» Олусегуна

Между «Ростовом» и «Краснодаром» достигнуто соглашение о трансфере нигерийского нападающего Олакунле Олусегуна. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Ростов» Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

Игрок начал профессиональную карьеру в датском «Фремад Амагере». В 2021 году перешел в систему клуба «Краснодар» и дебютировал за основной весной 2022 года.

Футболист является автором самого «быстрого гола» в истории премьер-лиги: в октябре 2022 года забил «Ростову» на девятой секунде матча.

Прошлый сезон провел нападающий в Нижнем Новгороде.

Константин Соловьев