Ростовский облсуд утвердил приговор по делу о хищении при строительстве больниц

Ростовский областной суд утвердил приговор по делу о мошенничестве (ст. 159 ч.3; ст. 159 ч.3; ст. 159 ч.4 УК РФ) при строительстве модулей больницы в Октябрьском районе. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

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В мае 2026 года Октябрьский районный суд признал руководителя ООО «Оазис» Андрея Овчарова виновным в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере. Суд установил, что в 2017 году компания «Оазис» и Центральная районная больница Октябрьского района были заключили ряд контрактов на изготовление и установку модульных зданий скорой медицинской помощи. Андрей Овчаров, единственный участник и директор ООО, умышленно изменил способ изготовления объектов на более дешевый. Ущерб составил 2,7 млн руб.

Защита, как отмечается, не оспаривая вины Овчарова, подала апелляцию, ставя под сомнение юридическую квалификацию действий и акцентируя внимание на чрезмерной строгости назначенного наказания.

Ростовский областной суд признал приговор законным и обоснованным, в том числе и в части назначенного наказания в виде 3,5 лет колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с заключением и исполнением государственных и муниципальных контрактов, сроком на три года. Приговор вступил в законную силу.

Константин Соловьев