Поезда на севере красной ветки метро задерживаются по технической причине
Вечером 17 июля на станцию метро «Девяткино» прибыли аварийно-восстановительные формирования петербургского метро, сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен». Поезда от станции «Гражданский проспект» до станции «Девяткино» следуют с увеличенным интервалом по “технической причине».
Интервал движения поездов на красной ветке метро Петербурга увеличен по технической причине
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Сотрудники метро делают все возможное для скорейшего восстановления интервала движения поездов»,— говорится в сообщении метрополитена в мессенджере MAX.
Пассажиров метро предупреждают о задержке по громкой связи, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».
Сроки восстаноления графика движения составов в пресс-службе организации не уточнили. Предупреждение об увеличении времени ожидания поездов опубликовали в 17:42.