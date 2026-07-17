Поезда на севере красной ветки метро задерживаются по технической причине

Вечером 17 июля на станцию метро «Девяткино» прибыли аварийно-восстановительные формирования петербургского метро, сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен». Поезда от станции «Гражданский проспект» до станции «Девяткино» следуют с увеличенным интервалом по “технической причине».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интервал движения поездов на красной ветке метро Петербурга увеличен по технической причине

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Интервал движения поездов на красной ветке метро Петербурга увеличен по технической причине

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Сотрудники метро делают все возможное для скорейшего восстановления интервала движения поездов»,— говорится в сообщении метрополитена в мессенджере MAX.

Пассажиров метро предупреждают о задержке по громкой связи, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Сроки восстаноления графика движения составов в пресс-службе организации не уточнили. Предупреждение об увеличении времени ожидания поездов опубликовали в 17:42.

Константин Леньков