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В Константиновском районе нашли партию подсолнечника без проверки на пестициды

В Ростовской области выявили недостоверное декларирование партии в 50 т продовольственного подсолнечника в Константиновском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, декларацию оформил индивидуальный предприниматель на основании протокола испытаний с неполным перечнем показателей безопасности. В частности, испытания на определение остаточных количеств пестицидов, применявшихся при выращивании зерна, не проводились.

Декларация признана недействительной в целях недопущения оборота продукции, отмечается в сообщении.

Константин Соловьев

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