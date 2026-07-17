Дрозденко внес в Госдуму законопроект против «коттеджного рабства»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко намерен внести в Госдуму законопроект, который изменит порядок владения дорогами и инженерной инфраструктурой в коттеджных поселках. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дрозденко предложил передать дороги в коттеджных поселках в общую собственность жителей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Дрозденко предложил передать дороги в коттеджных поселках в общую собственность жителей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Инициатива направлена на решение проблемы так называемого «коттеджного рабства», когда собственники земельных участков с дорогами ограничивают проезд, требуют плату за пользование инфраструктурой или препятствуют прокладке инженерных коммуникаций.

Законопроект предусматривает, что дороги, инженерные сети и другие объекты общего пользования в коттеджных поселках получат статус общей долевой собственности жителей, а не будут принадлежать одному частному владельцу.

Кроме того, предлагается закрепить механизм принудительного установления публичного сервитута и выкупа дорог по кадастровой стоимости в случаях, когда собственник отказывается предоставлять доступ к ним.

По словам Александра Дрозденко, после внесения инициативы он рассчитывает на поддержку депутатов нового созыва Госдумы от Ленинградской области. Губернатор отметил, что федеральное законодательство пока не регулирует эту сферу, несмотря на то, что проблема затрагивает тысячи жителей региона.

Матвей Николаев