В Ростове разработают концепцию озеленения и высадят три тысячи деревьев

В Ростове-на-Дону планируют изменить подход к озеленению города. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Власти инициировали сотрудничество с ботаническим садом ЮФУ, специалисты которого теперь определяют посадочный материал с научной точки зрения. В рамках нового курса в городе обновили перечень растений, подходящих для степной зоны. По словам господина Скрябина, Ростов-на-Дону отказался от компенсационных высадок саженцев сомнительного качества: теперь деревья закупаются централизованно строго по рекомендациям ботанического сада. Для районных дендрологов организованы обучающие семинары.

Кроме того, внедрена новая методика обрезки, исключающая точечный подход и предусматривающая комплексные работы, в том числе фрезерование пней. В столице донской столицы также объявили конкурс по озеленению территорий, включающий 16 номинаций. Так, в августе в парке Левобережном запланирован первый в городе масштабный фестиваль цветов «Зеленый код»: после его завершения представленные цветочные композиции украсят районы Ростова.

По словам главы города, примером нового подхода стало благоустройство парка 80-летия Победы в микрорайоне Левенцовский.

Среди перспективных задач отмечается разработка полноценной концепции озеленения городской среды, включающей научно-исследовательскую работу, полную инвентаризацию зеленых насаждений и внедрение технологий их выращивания. По итогам город получит 3 тыс. здоровых деревьев. Кроме того, планируется расширить обучение районных дендрологов и привлечь к этой работе специалистов других городских служб, в частности «Горсвета».

Константин Соловьев