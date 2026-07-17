Цены на топливо в Ростовской области выросли за год до 39%

В Ростовской области с 1 по 9 июля 2026 года топливо различных марок подорожало от 7% до 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Эксперт Юг» со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс» от компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Согласно исследованию, бензин АИ-92 вырос в цене до 73,8 руб. за литр — на 7% больше, чем годом ранее. Литр АИ-95 обходится покупателям в 80,4 руб., что на 18% выше показателя 2025 года. АИ-98 подорожал на 38% — до 103,2 руб. за литр, АИ-100 — на 31%, до 105 руб., дизельное топливо — на 39%, до 83,4 руб.

Одновременно выросло и число покупок на автозаправочных региона — в диапазоне от 33% до 45%. АИ-92 приобретали на 41% чаще, АИ-95 — на 44%, АИ-98 — на 33%, АИ-100 — на 39%, ДТ — на 40%.

В аналитическом центре «Чек Индекс» отметили, что популярные марки бензина в начале июля продолжили «демонстрировать рекордный рост цен», а разница в стоимости между сетевыми и независимыми АЗС достигает 2,1 раза.

Константин Соловьев