В Дагестане вновь сорвали реконструкцию водовода Каспийск — Избербаш за 4 млрд рублей

Дирекция капитального строительства Республики Дагестан аннулировала тендер на реконструкцию внешней системы водоснабжения Избербаша стоимостью 4,056 млрд руб., объяснив это необходимостью пересчитать начальную цену контракта в сторону увеличения, следует из данных ЕИС Закупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Масштабный инфраструктурный проект по модернизации водовода, обслуживающего несколько населенных пунктов дагестанского побережья, оказался заморожен еще до выхода на старт. Региональная Дирекция капитального строительства отозвала конкурсную процедуру, сославшись на финансовые расчеты, требующие пересмотра.

Согласно служебному письму от 16 июля, заместитель генерального директора ведомства Г.Р. Магомедов обратился к Комитету по государственным закупкам с просьбой разместить в Единой информационной системе уведомление об отмене торгов. Официальная причина — необходимость «скорректировать финансовое обеспечение, пересмотреть доведенные лимиты бюджетных обязательств и увеличить начальную максимальную цену контракта».

Речь идет о протяженном линейном водоводе, связывающем Каспийск, поселок Манаскент, местность Уйташ, Карабудахкентский район, село Уллубийаул и непосредственно Избербаш. Стартовая стоимость аннулированного тендера составляла 4,056 млрд рублей при авансировании в размере 30%.

Формально отзыв конкурса по инициативе заказчика не свидетельствует о процедурных нарушениях. Однако практические последствия для участников рынка весьма ощутимы. Повышение начальной максимальной цены контракта автоматически поднимет планку требований к подтвержденному опыту претендентов — многие квалификационные пороги рассчитываются как доля от НМЦК. Это сузит круг потенциальных генподрядчиков: небольшие строительные организации окажутся за бортом, тогда как крупные компании с развитой материально-технической базой получат дополнительные конкурентные преимущества.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», Избербаш на протяжении многих лет сталкивается с систематическими перебоями в подаче воды. Региональные власти неоднократно декларировали выделение дополнительного финансирования на обновление водохозяйственной инфраструктуры. В этом контексте любое затягивание подготовительного этапа провоцирует рост общественного недовольства и усиливает медийное внимание к проблеме.

В ноябре 2025 года «Коммерсантъ» писал, что Дагестан объявил открытый конкурс на этот объект со стартовой ценой 6,7 млрд руб., сроком работ до 25 декабря 2030 года и тремя этапами выполнения. Затем, 5 мая 2026 года, комитет по госзакупкам республики разместил уже новую процедуру на 4,05 млрд руб. с другим объемом и более коротким горизонтом — до декабря 2028 года. 21 июня 2026 года результаты предыдущего определения победителя по этой закупке отменили после поступившей жалобы. Итоги аннулировали, после чего провели новый конкурс. Теперь он сорвался из-за разночтений по бюджетному вопросу.

Станислав Маслаков