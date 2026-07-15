В Дагестане вновь попытаются реконструировать водоснабжение Избербаша за 4 млрд рублей

В Дагестане вновь пытаются провести закупку на реконструкцию внешней системы водоснабжения Избербаша стоимостью 4,06 млрд руб. Конкурс объявил комитет по госзакупкам республики, заказчиком выступает ГАУ РД «Дирекция по реализации инфраструктурных программ». По данным карточки закупки, заявки принимаются до 27 июля 2026 года, аванс составляет 30%, а завершить работы должны в три этапа к 2029 году, следует из данных закупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В описании закупки говорится, что речь идет о реконструкции внешней системы водоснабжения не только самого Избербаша, но и связанного с ним водного контура, который проходит через Каспийск, Манаскент, Уйташ, Карабудахкентский район и Уллубийаул. Предыстория этого проекта тянется как минимум с 2023 года. Тогда правительство Дагестана публично обсуждало проблему водоснабжения Избербаша и называло источником воды водовод Каспийск — Избербаш, который построили в 1980-е годы. В официальных сообщениях того периода отмечалось, что водовод давно работает с перегрузкой, а перебои усиливаются летом. Среди причин называли изношенность магистрали, многочисленные аварии и незаконные врезки.

В июле 2023 года ситуацию в Избербаше уже рассматривали как кризисную. После многодневного отсутствия воды жители вышли на стихийный митинг, после чего подключились следственные органы и прокуратура. Следственный комитет тогда возбудил дело о халатности в отношении должностных лиц мэрии, указав, что ненадлежащее обслуживание водопровода привело к систематическим авариям и нарушению прав жителей на водоснабжение.

В 2018 году Госжилинспекция Дагестана оштрафовала руководителя городского водоканала Избербаша за перебои с холодной водой и несоответствие давления нормативам. В материалах того времени отдельно назывались аварии на водоводе, несанкционированные врезки и рост потребления в летний период. В 2021 году водоснабжение города прекращали после загрязнения источника и падения уровня воды в озере Рыбье, откуда в город поступала вода; тогда власти объясняли отключение сбоем в подаче воды по каналу имени Октябрьской Революции.

Реконструкция внешней системы водоснабжения Избербаша уже выходила на торги и раньше. В ноябре 2025 года «Коммерсантъ» писал, что Дагестан объявил открытый конкурс на этот объект со стартовой ценой 6,7 млрд руб., сроком работ до 25 декабря 2030 года и тремя этапами выполнения. Затем, 5 мая 2026 года, комитет по госзакупкам республики разместил уже новую процедуру на 4,05 млрд руб. с другим объемом и более коротким горизонтом — до декабря 2028 года.

21 июня 2026 года результаты определения победителя по этой закупке отменили после поступившей жалобы. Итоги аннулировали, после чего пообещали вновь определить победителя. Таким образом, нынешний конкурс — не первая попытка запустить проект: сначала его выводили на торги в конце 2025 года, затем переформатировали в мае 2026 года, а после определения победителя процедуру снова остановили из-за жалобы.

Станислав Маслаков