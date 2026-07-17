Морской путь

Как западные санкции повлияли рынок портового оборудования и почему «разворот на Восток» на самом деле оказался труднее, чем казалось четыре года назад? Об этом рассказал первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков. Сегодня, когда логистические цепочки перестроены, а порты и морские терминалы пользуются внушительной поддержкой государства, одним из ключевых вызовов остается качественное оборудование. И лизинговые компании играют важную роль в расширении продуктовой линейки.

Сегодня сегмент морских грузоперевозок как никогда нуждается в оптимизации затрат, связанных с санкционными издержками. «Балтийский лизинг» последовательно развивает сотрудничество с портовой отраслью и видит широкий горизонт для дальнейшего роста и для реализации масштабных партнерских проектов. Однако главным сдерживающим фактором остается запрет на импорт технологий и удорожание логистического плеча доставки оборудования. Одновременно с этим аналитики приводят следующие данные: 90% портальных кранов в портах РФ исчерпали свой ресурс.

«Еще несколько лет назад российские морские порты в основном работали на оборудовании европейских производителей, однако им пришлось в сжатые сроки перестраивать привычные цепочки поставок, искать новых партнеров и адаптироваться к новым условиям работы. Наиболее ощутимые изменения произошли в сегменте высокотехнологичного портового оборудования: контейнерных перегружателей, мобильных портовых кранов, терминальных тягачей и другой специализированной техники, без которой невозможно обеспечить эффективную работу современных терминалов»,— заявил Антон Сапожков.

Если раньше рынок был сосредоточен преимущественно на европейских решениях, то сегодня структура поставок стала значительно более диверсифицированной. Существенно выросла роль производителей из Китая и других дружественных стран, развивается отечественное производство. При этом китайское оборудование за последние четыре года подорожало на 50–70% — во многом из-за наценок, связанных с логистикой. К примеру, доставка одного крана морем из Циндао во Владивосток с перегрузкой на лихтеровоз из-за ледовых ограничений выросла с 320 тыс. до 800 тыс. долларов за рейс.

Опыт «Балтийского лизинга» говорит о том, что сегодня бизнес более внимательно подходит к выбору производителей и вопросам сервисного обслуживания, оценивая в том числе надежность оборудования, остаточную стоимость, возможные сроки поставки запчастей и долгосрочную поддержку на протяжении всего срока эксплуатации. Для клиентов важно сохранить ликвидность, а механизмы лизинга помогают равномерно распределить финансовую нагрузку. Портовая отрасль проходит период активной модернизации, поэтому спрос на оборудование будет высоким в долгосрочной перспективе. Для «Балтийского лизинга» это партнерство имеет стратегически важное значение.

Весомую поддержку спросу оказывает государственное субсидирование. Одной из долгожданных новостей для сферы морских грузоперевозок стало включение морских портов в перечень компаний, которые могут воспользоваться программой ФРП «Лизинговые проекты». В рамках программы доступны такие виды портового оборудования, как судовые и грузоподъемные краны, башенные строительные краны, мостовые электрические краны, краны портальные и консольные, краны на железнодорожном ходу, краны-штабелеры, лифты, механизированные склады-накопители, подъемные машины для механизации складов, сортировочные и логистические роботы. Предполагается, что этот перечень будет расширяться.

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