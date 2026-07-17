Петербуржца приговорили к 12 годам колонии по делу о государственной измене

Санкт-Петербургский городской суд приговорил Андрея Матушкина к 12 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Городской суд Петербурга осудил Андрея Матушкина на 12 лет за госизмену

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Городской суд Петербурга осудил Андрея Матушкина на 12 лет за госизмену

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Суд признал Андрея Матушкина виновным по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима. Кроме того, по решению суда у осужденного конфискованы 150 тыс. рублей.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме из-за наличия материалов, содержащих государственную тайну.

Ранее СМИ сообщали, что Андрей Матушкин находится под стражей с сентября 2025 года. По их данным, он возглавлял некоммерческое партнерство «Международное объединение детективов». По версии следствия, мужчина передавал за рубеж сведения, составляющие государственную тайну, и сотрудничал с иностранной разведкой, в том числе поддерживал контакты с представителями стран Балтии.

Матвей Николаев