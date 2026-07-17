Ростовская область начала получать поставки топлива для аграриев по квоте

Власти Ростовской области в условиях дефицита проработали с Минэнерго России механизм поставок топлива для аграрного сектора. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Поставки по запрашиваемой квоте – 60 тыс. т – уже начались. Региональные министерства промышленности и сельского хозяйства, по словам главы региона, будут отслеживать, чтобы топливо дошло до аграриев, и контролировать весь путь – от топливных компаний до хозяйств.

Кроме того, в минсельхозе Ростовской области открыли горячую линию, куда представители хозяйств могут обратиться круглосуточно.

«Выстроена четкая логистика. Мы получили первые объемы в рамках лимитов от «Лукойла», «Газпрома» и «Роснефти». Что принципиально важно – топливо отпускается не по спекулятивным биржевым котировкам и не по ценам перекупщиков, а по официальным прайсам. Эти цены тоже могут меняться, но динамика несопоставима с двукратными скачками, которые предлагают перекупщики», – сообщил губернатор.

Юрий Слюсарь также отметил, что поставки – это возможность сформировать объективную себестоимость продукции и стабилизировать экономику хозяйств.

Константин Соловьев