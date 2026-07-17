Театр Комиссаржевской возобновит работу 19 июля после пожара

Театр имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге возобновит работу 19 июля после пожара, произошедшего в начале месяца. Первым спектаклем после перерыва станет «Обломов», сообщили в пресс-службе театра, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После пожара театр Комиссаржевской откроется спектаклем «Обломов»

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ После пожара театр Комиссаржевской откроется спектаклем «Обломов»

Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

Уже 25, 26 и 27 июля на Малой сцене состоится премьера спектакля «Операция "Пушкин"» в постановке Эдгара Закаряна. Постановка создана по одноименной пьесе Сергея Казанцева и рассказывает о фантастической попытке предотвратить гибель Александра Пушкина перед дуэлью на Черной речке. Спектакль сочетает элементы комедии, фантастики и философской притчи. Повторные показы запланированы на 27 и 28 сентября.

В театре отметили, что изначально существовали опасения, что премьеру придется перенести, однако подготовку удалось завершить в срок.

Напомним, после пожара, произошедшего 9 июля в здании театра на Итальянской улице, были отменены все спектакли до 18 июля включительно. По данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Матвей Николаев