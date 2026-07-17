«Восьмерка» у Финского залива

Двадцать лет назад Россия на три дня стала хозяйкой клуба, полноправного признания в котором добивалась почти десятилетие. С 15 по 17 июля 2006 года лидеры «Большой восьмерки» собрались в Константиновском дворце в Стрельне. Санкт-Петербург ремонтировал правительственные трассы, закрывал реки и каналы, расселял несколько тысяч журналистов, а восстановленную императорскую резиденцию превратили в изолированный дипломатический городок. Саммит готовили как разговор об энергетической безопасности, образовании и инфекционных заболеваниях, но уже на месте его повестку перехватила война в Ливане. «Ъ Северо-Запад» вспоминает, как Россия получила право провести единственный в своей истории саммит G8.

Полное членство с видом на залив

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общее фотографирование лидеров «Большой восьмерки» и участников саммита на фоне Константиновского дворца. Слева направо: премьер-министр Италии Романо Проди, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тони Блэр, президент Франции Жак Ширак, президент России Владимир Путин, президент США Джордж Буш, премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми, премьер-министр Канады Стивен Харпер, премьер-министр Финляндии Матти Танели Ванханен и председатель Комиссии Европейских Сообществ Жозе Мануэль Баррозу.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Общее фотографирование лидеров «Большой восьмерки» и участников саммита на фоне Константиновского дворца. Слева направо: премьер-министр Италии Романо Проди, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тони Блэр, президент Франции Жак Ширак, президент России Владимир Путин, президент США Джордж Буш, премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми, премьер-министр Канады Стивен Харпер, премьер-министр Финляндии Матти Танели Ванханен и председатель Комиссии Европейских Сообществ Жозе Мануэль Баррозу.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Решение доверить России председательство в G8 и проведение саммита было принято еще 26 июня 2002 года на встрече лидеров в канадском Кананаскисе. В совместном заявлении оно называлось историческим. Участники «восьмерки» признавали, что Россия способна играть полноценную роль в решении глобальных проблем, однако она еще не председательствовала в объединении и не принимала его саммит.

Таким образом, встреча 2006 года должна была стать демонстрацией окончательного включения России в западный политический клуб. В июле 2005 года, по завершении саммита в шотландском Глениглсе, Владимир Путин объявил, что следующая встреча пройдет в его родном Петербурге. Тогда же он назвал будущими приоритетами российского председательства энергетику и образование, позднее к ним добавилась борьба с инфекционными заболеваниями.

К этому моменту отношения России с партнерами уже нельзя было назвать безоблачными. В западных столицах все чаще критиковали положение российских СМИ, централизацию власти и использование энергетики как политического инструмента. Москва получила возможность не отвечать на чужую повестку, а самой определить темы года и принимать лидеров крупнейших индустриальных государств на собственной площадке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константиновский дворец во время саммита

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Константиновский дворец во время саммита

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Выбор площадки выглядел закономерно. За несколько лет до G8 в Стрельне специально создали государственную резиденцию, предназначенную для встреч с иностранными лидерами. Константиновский дворец задумывался еще Петром I как морская резиденция, способная соперничать с Версалем, однако первоначальный проект не был завершен. В 2000 году дворец передали Управлению делами президента. Проект его восстановления, как писал “Ъ”, лично патронировал Владимир Путин, который стремился создать в городе особые условия для приема коллег-президентов. Основные работы завершили весной 2003 года — к 300-летию Петербурга и саммиту Россия-Евросоюз. Реконструкция дворца и прилегающей территории обошлась более чем в $280 млн и в основном финансировалась за счет пожертвований крупных российских компаний, среди которых были РАО «ЕЭС России», «Транснефть», «Роснефть» и «Славнефть».

К старому дворцу добавили современную дипломатическую инфраструктуру. В Стрельне появились пятизвездочная гостиница «Балтийская звезда», коттеджи так называемой Консульской деревни, пресс-центр, причалы, вертолетная площадка и отдельный павильон для переговоров на Петровском острове. Каналы расчистили и соединили с Финским заливом, чтобы президент и его гости могли прибывать к резиденции по воде.

Стрельна находится сравнительно близко от Пулково, имеет выход к заливу, что позволяло контролировать сухопутные и водные подъезды и проводить почти всю программу внутри охраняемого периметра.

Город приводят в порядок

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Невский проспект во время саммита

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ Невский проспект во время саммита

Фото: Сергей Семенов, Коммерсантъ

Пока федеральные власти формировали повестку председательства, Петербург готовили к встрече как к большой транспортной и силовой операции. В город ожидали около 7 тыс. участников и сопровождающих, в том числе примерно 4 тыс. журналистов. Около 400 гостей должны были жить непосредственно в комплексе «Дворец конгрессов», остальных размещали в 16 петербургских гостиницах. “Ъ” писал, что общие затраты на подготовку и проведение встречи превышали 10 млрд рублей.

Одним из главных направлений подготовки стали дороги. Масштабный ремонт вызвал пробки. Некоторые городские чиновники признавали, что отдельные магистрали могли бы прослужить без нового ремонта еще два-три года, но их решили обновить перед приездом делегаций. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, проехав по Петербургу, заявил, что Петербург находится в «ужасающем санитарном состоянии», и потребовал провести дополнительные уборки и субботники.

Для официальных гостей подготовили четыре «Метеора» VIP-класса, для аккредитованных журналистов — еще 19 теплоходов. Одновременно с 13 по 18 июля власти запретили обычное пассажирское движение по основным рекам и каналам Петербурга, уступив городские водные маршруты участникам G8.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники милиции на фоне символики саммита G8 на Московском проспекте

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ Сотрудники милиции на фоне символики саммита G8 на Московском проспекте

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

Меры безопасности затронули гостиницы, учреждения и обычных жителей. Арендаторам ряда офисов на Невском проспекте предписывали закрывать и зашторивать окна, а во время проезда кортежей не подходить к ним. Неофициально сообщалось, что в Петербург дополнительно привезли от 5 тыс. до 7 тыс. милиционеров из других регионов. Аэропорт Пулково работал в особом режиме, улицы временно перекрывали, маршруты общественного транспорта меняли. Доходило и до обсуждения переноса вступительных экзаменов в вузах. Силовики опасались, что одновременно с саммитом в Петербург приедут тысячи иногородних абитуриентов. Вузы сопротивлялись, и полностью освободить город от поступающих не удалось.

Для работы с западной прессой Кремль нанял американское PR-агентство Ketchum, выбранное после переговоров с крупнейшими компаниями отрасли. Его специалисты консультировали российскую сторону по взаимодействию с иностранными журналистами, помогали готовить материалы и организовывать интервью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первомайская демонстрация на Невском проспекте против саммита «Большой восьмерки» Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев Визит губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко в лагерь участников антисаммита «Большой восьмерки» на стадионе имени Кирова Фото: Коммерсантъ / Алексей Высоцкий Милиция блокирует участников «Социального форума» на стадионе имени Кирова Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев / купить фото Акция протеста в центре Санкт-Петербурга против политики стран «Большой восьмерки» Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев Задержание участника акции протеста против политики стран «Большой восьмерки» Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев / купить фото Следующая фотография 1 / 5 Первомайская демонстрация на Невском проспекте против саммита «Большой восьмерки» Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев Визит губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко в лагерь участников антисаммита «Большой восьмерки» на стадионе имени Кирова Фото: Коммерсантъ / Алексей Высоцкий Милиция блокирует участников «Социального форума» на стадионе имени Кирова Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев / купить фото Акция протеста в центре Санкт-Петербурга против политики стран «Большой восьмерки» Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев Задержание участника акции протеста против политики стран «Большой восьмерки» Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев / купить фото

Отдельной проблемой стали противники G8. Антиглобалисты, левые и оппозиционные активисты организовали Российский социальный форум, которому власти отвели стадион имени Кирова. Участники жаловались на задержания по дороге в Петербург и фактическую блокаду площадки. В центре города произошли столкновения с ОМОНом, а национал-большевикам (НБП — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) не удалось провести заявленную акцию на крейсере «Аврора».

Восемь лидеров и три главные темы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотографирование глав государств и правительств «Группы восьми». Слева направо: премьер-министр Италии Романо Проди, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тони Блэр, президент Франции Жак Ширак, президент РФ Владимир Путин, президент США Джордж Буш, премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Фотографирование глав государств и правительств «Группы восьми». Слева направо: премьер-министр Италии Романо Проди, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тони Блэр, президент Франции Жак Ширак, президент РФ Владимир Путин, президент США Джордж Буш, премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

В основной части саммита участвовали президент России Владимир Путин, президент США Джордж Буш, президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тони Блэр, премьер-министр Италии Романо Проди, премьер-министр Канады Стивен Харпер и премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми. Евросоюз представляли председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и премьер Финляндии Матти Ванханен — его страна тогда председательствовала в Совете ЕС.

Для Ангелы Меркель и Стивена Харпера это была первая встреча G8 в качестве руководителей своих стран, для Дзюнъитиро Коидзуми — последняя. Тони Блэр покинул пост британского премьера менее чем через год, Жака Ширака вскоре сменил Николя Саркози. Стрельнинская фотография лидеров стала одним из последних общих кадров политического поколения начала 2000-х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча в «Гранд Отеле Европа» шести глав государств в рамках саммита G8. Президент республики Конго Дени Сассу-Нгессо, премьер-министр Индии Манмохан Сингх, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао, президент Мексики Висенте Фокс Кесада, президент Южно-Африканской республики Табо Мбеки

Фото: Grand Hotel Europe Встреча в «Гранд Отеле Европа» шести глав государств в рамках саммита G8. Президент республики Конго Дени Сассу-Нгессо, премьер-министр Индии Манмохан Сингх, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао, президент Мексики Висенте Фокс Кесада, президент Южно-Африканской республики Табо Мбеки

Фото: Grand Hotel Europe

На заключительный день к ним присоединились руководители Бразилии, Китая, Индии, Мексики и ЮАР, а также представители ООН, ЮНЕСКО, Всемирного банка, Всемирной торговой организации, ВОЗ и так далее. Российская сторона пыталась представить себя посредником между индустриальными государствами и крупнейшими развивающимися экономиками.

Главным приоритетом Россия объявила глобальную энергетическую безопасность. На фоне высоких нефтяных цен и растущей зависимости Европы от импорта Москва предлагала рассматривать энергетику как систему взаимных гарантий: потребителям требовались надежные поставки, производителям — устойчивый спрос и доступ к зарубежной инфраструктуре. Будущий петербургский план действий должен был закрепить прозрачность рынков, улучшение инвестиционного климата, энергосбережение, развитие атомной и возобновляемой энергетики и защиту критической инфраструктуры.

Вторым направлением стало образование. Лидеры собирались обсуждать академические обмены, признание квалификаций, подготовку специалистов по математике, естественным наукам, технологиям и иностранным языкам. Третьей темой была борьба с инфекционными заболеваниями. В официальную повестку вошли ВИЧ, туберкулез, малярия, полиомиелит и возможная пандемия птичьего гриппа. Кроме того, готовились заявления о мировой торговле, Африке, коррупции в высших эшелонах власти, контрафакте и нарушении интеллектуальных прав, терроризме, нераспространении ядерного оружия и восстановлении государств после конфликтов. Однако большая часть этих документов была согласована экспертами еще до того, как лидеры сели за стол.

«Бьютифл!» и гольф-кары

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Джордж Буш (слева) во время неформальной встречи на даче Линдстрема — одном из особняков Государственного комплекса «Константиновский дворец»

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Джордж Буш (слева) во время неформальной встречи на даче Линдстрема — одном из особняков Государственного комплекса «Константиновский дворец»

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Первые гости начали прибывать до официального открытия. Днем 14 июля Джордж Буш встретился в резиденции генконсула США с представителями российских общественных организаций. Он выслушал их обращения и говорил, что в интересах Вашингтона сохранять взаимодействие с Россией, несмотря на разногласия. Лора Буш в это время посетила петербургский детский центр ВИЧ/СПИДа, где обсуждала участие российских специалистов в международных медицинских программах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин показывает Джорджу Бушу свой автомобиль марки «Запорожец»

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Владимир Путин показывает Джорджу Бушу свой автомобиль марки «Запорожец»

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Вечером 14 июля Владимир Путин принимал Джорджа и Лору Буш в Стрельне. Российский президент показал американскому коллеге свой первый автомобиль — восстановленный «Запорожец». Машину разыскал и привел в порядок петербургский медиаменеджер Олег Руднов. Показ «Запорожца» продолжал своеобразную автомобильную дипломатию двух президентов. В 2001 году Джордж Буш возил Владимира Путина на пикапе по своему ранчо в Техасе, а четыре года спустя российский президент позволил американскому коллеге сесть за руль своей ГАЗ-21.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент США Джордж Буш приехал на гольф-каре на встречу лидеров «Большой восьмерки» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент России Владимир Путин в гольф-каре по пути на встречу лидеров «Большой восьмерки» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Президент США Джордж Буш приехал на гольф-каре на встречу лидеров «Большой восьмерки» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент России Владимир Путин в гольф-каре по пути на встречу лидеров «Большой восьмерки» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото

Внутри резиденции привычные правительственные лимузины заменили белыми электрокарами. Лидеры сами садились за руль и перемещались между коттеджами, дворцом и павильоном переговоров. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников писал, что однажды колонна таких машин растянулась примерно на 300 м и со стороны напоминала вторжение инопланетян в Стрельну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева), премьер-министр Великобритании Тони Блэр (второй справа) и их супруги Людмила Путина (справа) и Шери Блэр (вторая слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева), премьер-министр Великобритании Тони Блэр (второй справа) и их супруги Людмила Путина (справа) и Шери Блэр (вторая слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Тони Блэр после ночи в коттедже на берегу Финского залива без конца повторял: «Бьютифл!» Перед началом заседания Владимир Путин показывал ему переговорный павильон и объяснял, что раньше здания не существовало. Его возвели по проекту Растрелли, оставшемуся на бумаге. Как заметил Андрей Колесников, эта история особенно нравилась российскому президенту, поскольку строительство павильона было его личной идеей. Позднее он повторил рассказ Дзюнъитиро Коидзуми и Жаку Шираку.

Лидеры встречались и со своими «дублерами» из «Юношеской восьмерки». Подростки предлагали бороться с наркотиками, развивать образование и обеспечивать больным ВИЧ доступ к лечению. Джордж Буш в разговорах с ними вспоминал молодость и предполагал, что через 20 лет молодые люди, вероятно, будут ездить на водородных автомобилях вместо традиционного бензина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева), президент США Джордж Буш (в центре), президент Франции Жак Ширак (второй справа) и премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми (справа) во время заседания в Константиновском дворце

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева), президент США Джордж Буш (в центре), президент Франции Жак Ширак (второй справа) и премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми (справа) во время заседания в Константиновском дворце

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Петербургская погода регулярно вмешивалась в режиссуру встречи. Во время одного из рабочих дней над Стрельной прошел сильный дождь с градом. Организаторы до последнего решали, удастся ли вывести лидеров на традиционное фотографирование. В пресс-центре журналисты тем временем смотрели беззвучную трансляцию закрытых переговоров: Джордж Буш раздраженно жестикулировал, Владимир Путин пожимал плечами, а Романо Проди в какой-то момент положил голову на стол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стилизованная под ведомственный заказ Министерства иностранных дел к саммиту G8 бутылка водки «Спецзаказ. G8»

Фото: ТАСС Стилизованная под ведомственный заказ Министерства иностранных дел к саммиту G8 бутылка водки «Спецзаказ. G8»

Фото: ТАСС

Пока официальные организаторы выпускали декларации, петербургский бизнес производил собственные символы саммита. Завод «Дионис» выпустил водку «Спецзаказ. G8». Бутылка была стилизована под ведомственный заказ: на этикетке сообщалось, что напиток изготовлен «по заказу МИД для G8», стояли печати, индивидуальный номер и подпись вымышленного «народного комиссара Беспохмельных». Официальным напитком саммита водка не была. Производитель воспользовался тем, что не указал, о МИД какой страны идет речь, а обозначение G8 не было зарегистрировано как товарный знак. Маркетинговый ход оказался успешным: первая партия объемом 600 тыс. л разошлась в магазинах Петербурга и крупных городов России за два месяца. Данный проект Максима Черниговского, на тот момент директора по маркетингу завода «Дионис», по мнению многих коллег, служил примером классического «Ситуативного маркетинга» и был достоин включения в специализированные учебники.

Откликнулись и петербургские кинематографисты. Компания «Русский Голливуд» подготовила шестиминутный мультфильм «Россия в мировом сообществе», в котором российский президент приводил коллег по G8 в политический цирк и шел по канату «север — юг», удерживая равновесие шестом «восток — запад». Японский премьер напоминал ему о спорных островах, американский президент обвинял Россию в энергетическом саботаже, а европейские лидеры — в недостатке демократии. В финале авторы сопоставляли экономические и социальные показатели стран «восьмерки» и приходили к выводу, что «участие России в глобальной системе незаметно». Бюджет проекта составлял 480 тыс. рублей. Его создатели рассчитывали показать мультфильм в Константиновском дворце и в телеэфире, однако оргкомитет G8 от проекта отмежевался.

Война вместо подготовленной повестки

Главным событием саммита в итоге стала тема, которой первоначально не было среди трех приоритетов российского председательства. За несколько дней до встречи боевики «Хезболлы» захватили двух израильских военных, после чего Израиль начал операцию в Ливане. Конфликт быстро расширялся, и лидерам пришлось согласовывать общую позицию уже в Стрельне. Документы об энергетике, образовании и инфекционных заболеваниях участникам прессы раздали после первого рабочего заседания. Как писал “Ъ”, лидеры их практически не обсуждали: основные формулировки были согласованы заранее. Почти все время заседания занял Ближний Восток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Джордж Буш (слева) во время деловой встречи на саммите Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Джордж Буш (слева) во время деловой встречи на саммите Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Джордж Буш (слева) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Джордж Буш (слева) во время деловой встречи на саммите Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Джордж Буш (слева) во время деловой встречи на саммите Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Джордж Буш (слева) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото

Джордж Буш предлагал принять два отдельных документа: по ливано-израильскому и палестино-израильскому конфликтам. Владимир Путин настаивал на едином заявлении, считая кризисы взаимосвязанными. Буша поддерживал Тони Блэр. Первой на российскую сторону, отмечал “Ъ”, перешла Ангела Меркель. В итоге они согласились на единое заявление. После многочасового спора Владимир Путин появился на следующей встрече осипшим. Репортаж “Ъ” тогда вышел с подзаголовком «Лидеры "восьмерки" спорили до хрипоты».

В согласованном документе участники осудили нападения «Хезболлы», потребовали освободить израильских военнослужащих и прекратить ракетные обстрелы, но одновременно призвали Израиль проявлять сдержанность и учитывать гуманитарные последствия операции. Саммит не остановил войну — боевые действия продолжались до августа, когда прекращение огня было достигнуто на основе резолюции Совета Безопасности ООН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Джордж Буш (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Джордж Буш (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На совместной пресс-конференции Джордж Буш заговорил о развитии демократических институтов и привел в пример Ирак. «Нам бы, конечно, не хотелось, чтобы у нас была такая же демократия, как в Ираке»,— ответил Владимир Путин. Зал рассмеялся, а американский президент бросил: «Но подождите еще!» При этом в начале той же встречи господин Путин называл Россию и США «надежными и взаимно заинтересованными партнерами», а господин Буш благодарил его за гостеприимство.

Лангусты, стерлядь и ресторатор у стола

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (третий справа), президент США Джордж Буш (второй слева), министр обороны России Сергей Иванов (третий слева), министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре) и генеральный директор ООО «Комбинат питания “Конкорд”» Евгений Пригожин (второй справа)

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (третий справа), президент США Джордж Буш (второй слева), министр обороны России Сергей Иванов (третий слева), министр иностранных дел России Сергей Лавров (в центре) и генеральный директор ООО «Комбинат питания “Конкорд”» Евгений Пригожин (второй справа)

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Парадный обед лидеров прошел 15 июля в Танцевальном зале Большого Петергофского дворца. Гостей встречали Владимир и Людмила Путины, после чего участникам показали фонтаны. В начале церемонии произошел небольшой сбой: из включенного перед приездом делегаций «Самсона» сначала пошла темная вода, которая очистилась уже после того, как гости вошли во дворец.

Меню должно было совместить русские продукты с современной ресторанной подачей. Участникам предлагали зефир из лангустов, филе цесарки с галетами из сельдерея и малиновым соусом, белужью икру на теплых оладьях со свежей земляникой, стерлядь по-петергофски, сорбет из эстрагона с грушевой настойкой и косулю под трюфельным соусом с пюре из топинамбура. На десерт подавали клубнику с черным перцем и бальзамическим соусом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева), президент США Джордж Буш (справа) и генеральный директор ООО «Комбинат питания “Конкорд”» Евгений Пригожин (в центре)

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева), президент США Джордж Буш (справа) и генеральный директор ООО «Комбинат питания “Конкорд”» Евгений Пригожин (в центре)

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Журналистов кормили проще, но для корреспондентов выступали артисты Мариинского театра — ведь тысячи журналистов должны были увезти из Стрельны и образ России, способной организовать мероприятие мирового уровня.

В гастрономической части саммита участвовал Евгений Пригожин, тогда известный прежде всего как петербургский ресторатор и владелец группы «Конкорд». Он обслуживал личный ужин Владимира и Людмилы Путиных с Джорджем и Лорой Буш вечером 14 июля. В архиве Президентской библиотеки Джорджа Буша хранится 52 фотографии этой встречи в коттедже № 5 Константиновского комплекса. На снимках господин Пригожин и другие сотрудники подают участникам блюда и напитки.

После G8 Пригожин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Основанием назывался «большой вклад» в подготовку и проведение петербургского саммита. В 2023 году старую фотографию показали Джорджу Бушу. Бывший американский президент признался, что не помнил встречи с будущим основателем ЧВК «Вагнер» и лишь недавно узнал, кто подавал ему еду в Стрельне. «Все, что я знаю,— я выжил»,— пошутил господин Буш.

Что подписали

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Мексики Висенте Фокс Кесада (слева), президент России Владимир Путин (второй слева), премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми (в центре) и президент США Джордж Буш (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Мексики Висенте Фокс Кесада (слева), президент России Владимир Путин (второй слева), премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми (в центре) и президент США Джордж Буш (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По итогам встречи появился большой массив документов. Помимо заявлений по трем главным темам российского председательства, лидеры приняли документы по Африке, мировой торговле, борьбе с коррупцией, пиратством и контрафактом, терроризмом, нераспространением оружия массового уничтожения, стабилизации и восстановлению после конфликтов.

Главным программным результатом стал Санкт-Петербургский план действий по глобальной энергетической безопасности. Он предусматривал повышение прозрачности и предсказуемости рынков, улучшение инвестиционного климата, снижение барьеров для торговли и вложений, развитие энергосбережения, альтернативных источников и атомной энергетики, а также защиту энергетической инфраструктуры.

В сфере образования участники договорились стимулировать международную мобильность студентов, преподавателей и исследователей, обмениваться сведениями о системах квалификаций и развивать так называемый треугольник знаний: образование, исследования и инновации.

В медицинском блоке лидеры обещали поддержать Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, финансировать ликвидацию полиомиелита, развивать лабораторные сети и улучшать международное наблюдение за эпидемиями. Россия предложила создать центр ВОЗ по гриппу для Евразии и Центральной Азии.

Параллельно Белый дом объявил о поддержке нового Американо-российского фонда по экономическому развитию и верховенству права. Он должен был финансировать совместные программы, предпринимательское образование, обмены и правовые реформы. Его предшественник с 1995 года вложил в российскую экономику более $320 млн, поддержал десятки частных компаний и участвовал в запуске первых массовых программ кредитных карт и частной ипотеки.

Владимир Путин и Джордж Буш также объявили Глобальную инициативу по борьбе с актами ядерного терроризма. Она предполагала добровольное международное сотрудничество в защите ядерных материалов, предотвращении незаконного оборота и подготовке к последствиям возможных атак. Позднее к инициативе присоединились десятки государств.

Что не подписали

Главной неудачей стало отсутствие соглашения с США о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Перед саммитом российские чиновники ожидали, что переговоры завершатся именно в Петербурге. Однако Владимир Путин и Джордж Буш объявили лишь о намерении продолжить консультации. Камнем преткновения стали условия поставок американской свинины и говядины. США требовали допуска продукции без дополнительного российского аудита системы ветеринарного контроля, Москва на это не соглашалась. “Ъ” назвал материал о провале переговоров «Критическое мясо» и оценил его как главную российскую неудачу саммита. Единственным результатом стала общая резолюция G8 в поддержку будущего вступления России в ВТО.

Двустороннее соглашение с США было подписано в ноябре 2006 года — через четыре месяца после Стрельны. Но и после этого переговоры продолжались еще несколько лет. Россия стала членом ВТО только 22 августа 2012 года.

Еще одним направлением, получившим продолжение после саммита, стало сотрудничество России и США в мирной атомной энергетике. В Стрельне стороны договорились начать работу над соответствующим соглашением. Его подписали в мае 2008 года, а в силу оно вступило в январе 2011-го.

Что получилось на практике

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотографирование глав государств и правительств «Группы восьми». Слева направо: премьер-министр Италии Романо Проди, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тони Блэр, президент России Владимир Путин и президент США Джордж Буш

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Фотографирование глав государств и правительств «Группы восьми». Слева направо: премьер-министр Италии Романо Проди, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тони Блэр, президент России Владимир Путин и президент США Джордж Буш

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Через год исследовательская группа Университета Торонто и Высшей школы экономики изучила 20 из 317 обязательств, выделенных в документах саммита. Средний уровень их исполнения был оценен в 47% — ниже показателя предыдущей встречи в Глениглсе. Лучше всего участники справились с обменом данными о нефтяных рынках и предоставлением экономической и гуманитарной помощи Ливану. Выполнение энергетических обязательств в среднем оценивалось в 69%, обязательств по образованию — в 41%, по инфекционным заболеваниям — в 33%.

Страны расширяли обмены и обсуждали сопоставимость квалификаций, но отдельной системы, возникшей именно благодаря Стрельне, не появилось. В сфере здравоохранения часть обещаний была реализована через существовавшие структуры: ВОЗ, Глобальный фонд и программы борьбы с полиомиелитом,— однако саммит не предполагал создания одной новой организации, которая отвечала бы за весь медицинский блок.

На главных политических направлениях — торговле, энергетическом доступе и отношениях России с западными государствами — компромиссы оказались куда менее устойчивыми.

Что досталось Петербургу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константиновский дворец во время саммита

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Константиновский дворец во время саммита

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Петербургу саммит оставил инфраструктурное и символическое наследие. Город получил ускоренный ремонт дорог и правительственных маршрутов, а Константиновский дворец окончательно закрепился как главная загородная площадка российской дипломатии. Впоследствии Стрельна принимала саммиты Россия-ЕС, переговоры с иностранными лидерами и встречу G20 в 2013 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Барак Обама (справа) во время встречи у Константиновского дворца на саммите G20 в сентябре 2013 года

Фото: Дмитрий Азаров Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Барак Обама (справа) во время встречи у Константиновского дворца на саммите G20 в сентябре 2013 года

Фото: Дмитрий Азаров

G8 подогрела и интерес к территории вокруг дворца. За год перед встречей стоимость земли в непосредственной близости от комплекса выросла примерно с $10 тыс. до $20 тыс. за сотку. Позднее петербургские власти утверждали, что после G8 число иностранцев, приезжавших в город на отдых, увеличилось на 6–7%.

Так Россия получила возможность председательствовать в одном из важнейших неформальных объединений своего времени, определять его повестку и принимать весь состав западных лидеров у себя дома. В июле 2006 года Стрельна должна была показать, что страна не просто пассивно присутствует в G8, а стала одним из центров принятия мировых решений. Однако ретроспективно саммит выглядит вершиной этого курса, а не началом устойчивого партнерства. Через восемь лет на фоне присоединения Крыма к России запланированную встречу G8 в Сочи отменили, а остальные участники возобновили работу в формате «семерки» без России.

Полина Пучкова