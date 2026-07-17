В Ростовской области спрос на кроссоверы с пробегом вырос на 26%

В Ростовской области спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом в первом полугодии 2026 года увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена автомобиля в этом сегменте составила 2,1 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Среди марок наибольший рост спроса зафиксирован у Renault (55%), Audi (42%) и Chevrolet (39%). Volkswagen и Hyundai показали динамику в 38% и 28% соответственно.

В разрезе моделей наиболее заметный рост продемонстрировал BMW X3 — спрос на него увеличился на 69%. Также высокие показатели у Renault Kaptur (68%), Mazda CX-5 (57%), Renault Duster (54%), Honda CR-V (53%), Hyundai ix35 (48%), Nissan Qashqai (47%), Volkswagen Tiguan (42%), Suzuki Grand Vitara (40%) и Volkswagen Touareg (38%).

Самой популярной моделью на вторичном рынке стала LADA 4x4 (Нива) — она востребована в 1,6 раза больше, чем ближайший преследователь Chevrolet Niva. В топ также вошли Kia Sportage (1,8 млн руб.), Toyota RAV4 (2,4 млн руб.) и Renault Duster (1,2 млн руб.). Замыкают десятку BMW X5 (4,3 млн руб.), Hyundai Creta (1,8 млн руб.), Volkswagen Tiguan (2 млн руб.), Nissan Qashqai (1,4 млн руб.) и Toyota Land Cruiser (5,3 млн руб.).

Кроме того, ряд моделей показал снижение средней цены. Наиболее существенное — у Lexus RX (10,6%, до 3,5 млн руб.). Далее следуют BMW X6 (9%, до 4,5 млн руб.), Kia Sorento (9%, до 2 млн руб.), Nissan X-Trail (7%, до 1,5 млн руб.), УАЗ Patriot (7%, до 898 тыс. руб.), Hyundai Tucson (7%, до 2,2 млн руб.), Suzuki Grand Vitara (7%, до 939 тыс. руб.), Toyota Land Cruiser Prado (6%, до 3,8 млн руб.), Volkswagen Touareg (6%, до 2,6 млн руб.) и Renault Duster (5%, до 1,2 млн руб.).

По данным социологического опроса, 46% респондентов выезжают на дальние расстояния несколько раз в год или чаще, 8% — несколько раз в неделю.

Константин Соловьев