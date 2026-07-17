На Кронштадтском морском заводе сменился генеральный директор

Леонид Иванов назначен генеральным директором АО «Кронштадтский морской завод». Информация о кадровых изменениях опубликована на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в состав которой входит предприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Иванов возглавил Кронштадтский морской завод

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Леонид Иванов возглавил Кронштадтский морской завод

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На посту руководителя Иванов сменил Анатолия Белоева, который возглавлял завод с 2015 года. До нового назначения Иванов занимал должность первого заместителя генерального директора предприятия.

Согласно данным ЕГРЮЛ, Леонид Иванов официально возглавил Кронштадтский морской завод 8 июля 2026 года.

Анатолий Белоев руководил предприятием с 2010 года, когда оно еще имело статус ФГУП Минобороны России. За это время, как ранее сообщали на заводе, удалось восстановить производственную деятельность после периода банкротства, провести финансовое оздоровление, акционирование предприятия и его интеграцию в состав ОСК в 2016 году.

Кронштадтский морской завод, основанный в 1858 году, является одним из крупнейших судоремонтных предприятий России. По данным компании, с 2010 года на его производственных мощностях отремонтировали, модернизировали и обслужили более тысячи судов различного назначения.

Матвей Николаев