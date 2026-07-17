Цены на газовое топливо в Дагестане выросли на треть за одну неделю

Розничные цены на сжиженный углеводородный газ на заправочных станциях Дагестана за одну неделю увеличились почти на треть — с 30 до 45 руб. за литр, что эксперты связывают с биржевой волатильностью, логистическими издержками и резко возросшим спросом на газомоторное топливо, пишет РБК Кавказ со ссылкой на руководителя Ассоциации «Дагтопливо» Юсупа Тагирова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Автовладельцы Дагестана столкнулись с резким удорожанием газомоторного топлива: стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) на региональных автозаправочных станциях подскочила почти на треть — до 45 руб. за литр против прежних 30 руб. Скачок произошел в течение одной недели.

Юсуп Тагиров назвал главным драйвером роста розничных цен резкое удорожание СУГ на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, поскольку именно биржевые котировки определяют закупочную стоимость топлива для местных поставщиков. «Оптовые цены на бирже напрямую транслируются в розницу — поставщики не имеют возможности удерживать отпускные цены при таком росте закупочных», — пояснил он.

Усугубляет положение и географический фактор: Дагестан не располагает собственным производством СУГ и целиком зависит от межрегиональных поставок, что неизбежно увеличивает конечную цену за счет транспортной составляющей и логистических затрат.

Параллельно в республике наблюдается аномальный рост обращений за услугами по переоборудованию автомобилей на газовое топливо. По словам Тагирова, искусственно раздутый спрос на подобные работы стал дополнительным фактором давления на рынок.

Вместе с тем наметились предпосылки для нормализации ситуации. Биржевые котировки на газовое топливо уже пошли вниз — с 44,4 тыс. руб. до 38,0 тыс. руб. за тонну. Тагиров допустил, что при сохранении нисходящей динамики на бирже и наращивании объемов поставок в регион розничные цены на заправках начнут постепенно снижаться.

Топливный кризис в Дагестане вышел за рамки ценовой проблемы: ранее Управление Федеральной антимонопольной службы по республике инициировало внеплановые проверки АЗС в связи с отсутствием топлива на ряде станций. Глава ведомства Каир Бабаев указал на сбои в работе заводов-изготовителей, которые не исполняют обязательства по отгрузке уже оплаченных партий топлива, — именно это обстоятельство он назвал одной из ключевых причин дефицита в регионе.

Станислав Маслаков