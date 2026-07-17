Ставропольское УФАС уличило мэрию Кировского округа в размытых требованиях

Ставропольское управление Федеральной антимонопольной службы признало МКУ «Зеленый город» Кировского муниципального округа нарушителем закупочного законодательства — учреждение сформулировало требования к пешеходным дорожным ограждениям таким образом, что участники торгов не могли однозначно установить характеристики необходимого товара, сообщает пресс-служба Ставропольского УФАС.

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Поводом для обращения в надзорный орган послужило некорректное описание товарной позиции в документации о закупке.

Заявитель обратил внимание антимонопольщиков на то, что в разделе, посвященном пешеходным дорожным ограждениям, заказчик прописал требования к расположению горизонтальных перекладин в виде громоздкого перечня альтернатив.

Согласно тексту документации, конструкция могла предусматривать «только одну перекладину в нижней части, или только одну — в верхней, или по одной в верхней и нижней части, или две в верхней части и одну в нижней». Дополнительно оговаривалось, что при наличии нижняя перекладина допускает установку непосредственно на поверхности грунта.

По итогам проверки ведомство констатировало: подобная формулировка лишена конкретики, не содержит однозначного и измеримого показателя и тем самым противоречит нормам действующего законодательства о контрактной системе. Потенциальные поставщики оказывались в ситуации правовой неопределенности уже на этапе подготовки заявок, поскольку не имели возможности установить, какой именно вариант конструкции удовлетворит заказчика.

Ставропольское УФАС квалифицировало описанную ситуацию как ограничение конкуренции: размытые критерии отсеивают добросовестных участников рынка и создают почву для злоупотреблений при определении победителя торгов. По результатам рассмотрения дела МКУ «Зеленый город» получило предписание об устранении допущенных нарушений.

Станислав Маслаков