Жилье в новостройках Ростова подешевело на 4,4% за полгода

В первом полугодии 2026 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ростова-на-Дону составила 160,1 тыс. руб., что почти на 4,4% меньше по сравнению с январем, когда показатель составлял 167,4 тыс. руб. Соответствующие данные опубликованы в аналитической системе «Домострой профи» портала domostroydon.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бакеев, Коммерсантъ Фото: Андрей Бакеев, Коммерсантъ

Наиболее заметное удешевление новостроек отмечено в трех районах города. Лидером по снижению стал Советский район: здесь цена квадратного метра упала на 8,9% и достигла 139,9 тыс. руб. В Октябрьском районе стоимость снизилась на 7,3% — до 165,7 тыс. руб., в Пролетарском — на 4,9%, до 166,7 тыс. руб. за квадратный метр.

В Первомайском и Ворошиловском районах динамика оказалась менее выраженной. Так, в Первомайском районе цена уменьшилась на 3,7% и составила 133 тыс. руб. за «квадрат», в Ворошиловском — на 2,3%, до 135,1 тыс. руб.

При этом в ряде районов наблюдался рост цен на строящееся жилье. Существеннее всего подорожали новостройки в Железнодорожном районе — на 13,9%, средняя стоимость достигла 159,8 тыс. руб. за квадратный метр. В Кировском районе рост составил 4% (246,9 тыс. руб.), в Ленинском — 1% (до 162,9 тыс. руб.).

Наталья Белоштейн