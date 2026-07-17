Провалившегося в дупло дерева мужчину спасли в Ленинградской области

В городе Луга Ленинградской области спасатели помогли мужчине, который более суток провел в дупле дерева, не сумев выбраться самостоятельно. Об этом сообщили в региональном комитете правопорядка и безопасности, пишет РИА Новости.

Информация о происшествии поступила в экстренные службы утром 17 июля. Выяснилось, что мужчина 1991 года рождения провалился в дупло клена глубиной около двух метров, расположенное на высоте примерно четырех метров. Инцидент произошел возле одного из домов на улице Гагарина.

Для спасения пострадавшего пожарным пришлось спилить мешавшие ветки и организовать безопасный доступ к дереву. С помощью веревочного оборудования мужчину благополучно спустили на землю.

После спасательной операции мужчину осмотрели медики. Госпитализация ему не потребовалась.

Матвей Николаев