В Петербурге задержали троих подозреваемых в афере с фиктивной службой в зоне СВО

В Санкт-Петербурге сотрудники УФСБ задержали троих россиян, подозреваемых в мошеннической схеме с фиктивным прохождением военной службы в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФСБ задержала в Петербурге троих фигурантов дела о фиктивном прохождении службы за 6 млн рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ ФСБ задержала в Петербурге троих фигурантов дела о фиктивном прохождении службы за 6 млн рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ФСБ, подозреваемые предлагали гражданину России за 6 млн рублей организовать фиктивное прохождение службы в зоне СВО. При этом они утверждали, что могут решить вопрос при содействии сотрудников Министерства обороны и ФСБ России, тогда как фактически человек должен был находиться на территории Ленинградской области.

По материалам проверки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают других возможных потерпевших от действий задержанных.

Матвей Николаев